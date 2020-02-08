بعد شائعات خطورته ... أخصائي تغذية : غاز النيتروجين غير سام .. فيديو

قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية ، إن غاز النيتروجين آمن تماما وغير سام ، لافتا إلى أن طريقة الاستخدام به هي ما تجعله يشكل خطرا علي البشر.

أضاف الدكتور مروان خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن شركات الغاز الطبيعي تقوم بتنقية غاز النيتروجين من الجو وتعبئته ثم تقوم ببيعه ، مشيرا الي أن الفكرة تم اقتباسها من الولايات المتحدة الأمريكية.

أكد مروان سالم ، أن الحادثة التي حدثت للطفل تعد حالة استثنائية ، مضيفا أن طريقة عمل أيس كريم النيتروجين تشبه عملية التدخين التي يجب إخراجه عن طريق عملية الزفير والتي لم يفعلها الطفل .





أشار أخصائي التغذية العلاجية ، أن هناك الكثير من المرضي الذي لا ينصح بأستخدام أيس كريم النيتروجين ، متابعا أن من المرضي هو مريض الربو ومريض قرحة المعدة ومرضي جرثومة المعدة.

تابع الدكتور سالم ، من الممنوع عند تناول آيس كريم النيتروجين هو ابتلاعه بل يجب إخراجه مع عملية الزفير ، لافتا الي أن يجب علي الأباء منع أطفالهم من هم أقل من 15 سنة.