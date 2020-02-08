بعد شائعات خطورته ... أخصائي تغذية : غاز النيتروجين غير سام .. فيديو

قال الدكتور مروان
سالم أخصائي التغذية العلاجية ، إن غاز النيتروجين آمن تماما وغير سام ، لافتا إلى
أن طريقة الاستخدام به هي ما تجعله يشكل خطرا علي البشر.
أضاف الدكتور
مروان خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية "
دي أم سي " ، أن شركات الغاز الطبيعي تقوم بتنقية غاز النيتروجين من الجو
وتعبئته ثم تقوم ببيعه ، مشيرا الي أن الفكرة تم اقتباسها من الولايات المتحدة
الأمريكية.
أكد مروان سالم ،
أن الحادثة التي حدثت للطفل تعد حالة استثنائية ، مضيفا أن طريقة عمل أيس كريم
النيتروجين تشبه عملية التدخين التي يجب إخراجه عن طريق عملية الزفير والتي لم
يفعلها الطفل .
أشار أخصائي
التغذية العلاجية ، أن هناك الكثير من المرضي الذي لا ينصح بأستخدام أيس كريم
النيتروجين ، متابعا أن من المرضي هو مريض الربو ومريض قرحة المعدة ومرضي جرثومة
المعدة.
تابع الدكتور سالم
، من الممنوع عند تناول آيس كريم النيتروجين هو ابتلاعه بل يجب إخراجه مع عملية
الزفير ، لافتا الي أن يجب علي الأباء منع
أطفالهم من هم أقل من 15 سنة.