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توك شو

بعد شائعات خطورته ... أخصائي تغذية : غاز النيتروجين غير سام .. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 04:59 م
النيتروجين يفجر المعدة
النيتروجين يفجر المعدة
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قسم التوك شو

قال الدكتور مروان سالم أخصائي التغذية العلاجية ، إن غاز النيتروجين آمن تماما وغير سام ، لافتا إلى أن طريقة الاستخدام به هي ما تجعله يشكل خطرا علي البشر.

 

أضاف الدكتور مروان خلال لقائه ببرنامج " السفيرة عزيزة " المذاع علي فضائية " دي أم سي " ، أن شركات الغاز الطبيعي تقوم بتنقية غاز النيتروجين من الجو وتعبئته ثم تقوم ببيعه ، مشيرا الي أن الفكرة تم اقتباسها من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

أكد مروان سالم ، أن الحادثة التي حدثت للطفل تعد حالة استثنائية ، مضيفا أن طريقة عمل أيس كريم النيتروجين تشبه عملية التدخين التي يجب إخراجه عن طريق عملية الزفير والتي لم يفعلها الطفل .


أشار أخصائي التغذية العلاجية ، أن هناك الكثير من المرضي الذي لا ينصح بأستخدام أيس كريم النيتروجين ، متابعا أن من المرضي هو مريض الربو ومريض قرحة المعدة ومرضي جرثومة المعدة.

 

تابع الدكتور سالم ، من الممنوع عند تناول آيس كريم النيتروجين هو ابتلاعه بل يجب إخراجه مع عملية الزفير ،  لافتا الي أن يجب علي الأباء منع أطفالهم من هم أقل من 15 سنة.

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