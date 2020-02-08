طب حلوان تستقبل المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين

في إطار خطه التعاون المشترك بين كليه الطب جامعة حلوان و الجمعيه المصرية لتدريب الباثولوجيين استقبلت كلية الطب جامعة حلوان المؤتمر السنوي الرابع للجمعيه و المعتمد من قبل الكليه الملكيه للباثولوجيين بانجلترا، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، و الدكتورة منى البحراوي أستاذ الباثولوجي بكليه امبريال لندن و رئيس الجمعيه المصريه لتدريب الباثولوجيين، بحضور عدد من أساتذة الطب و طلاب الدراسات العليا و المرحله الجامعيه من مختلف الجامعات المصريه.





انعقد المؤتمر علي مدار يومين حيث استهدف اليوم الأول طلاب الدراسات العليا في تخصص الباثولوجي. قام بإلقاء المحاضرات الدكتور كانديس رفووس زميل الكليه الملكيه للباثولوجيين بانجلترا و نخبه متنوعة من أساتذه الباثولوجي في جامعات القاهره، الإسكندرية، بني سويف و المنصورة.





أما اليوم الثاني فشهد منافسه علميه حيث تم عرض الابحاث المقدمة من قبل طلاب المرحله الجامعيه و تم التحكيم بين المجموعات المتقدمة بواسطه الأستاذة الدكتورة منى البحراوي و نخبه متميزه من أساتذه الباثولوجي في جامعتي القاهرة و عين شمس.



