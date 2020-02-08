حق الشعب: إزالة 25 حالة تعدى على أراضي زراعية وأملاك الدولة بمساحة ٧ آلاف متر .. صور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.





وأشار المحافظ فى بيان إلى أن حملات إزالة التعديات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.





وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ضمن الموجة 15 من أجل إسترداد حق الشعب التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "بدر وأبو حمص والدلنجات والمحمودية "عن إزالة 25 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة بمساحة 6979 م٢ .





وتمكنت حملة الإزالة فى مركز بدر من تنفيذ ٦ قرارات إزالة على حرم الصرف على مساحه ٤٤٩٤ م٢ بنطاق قرية أم صابر بمركز بدر. وفى مركز الدلنجات تم إزالة ١٢ حالة تعدي بقرية طيبة بمساحة ١٧٦٥مترا عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وكتل خرسانية وأسقف خشبية.





فيما تم إزالة حالة تعدي علي اجمالي مساحة 120م عبارة عن سملات خرسانية بزمام قرية بلقطر بمركز أبو حمص وإزالة حالة تعدي فى المهد على مساحة ١٠٠م بقرية ليديا التابعة لقرية ديروط بالمحمودية بالإضافة إلى ازالة ٥ حالات تعدي بقريتي دمسنا وقافلة بأبو حمص علي اجمالي مساحة ٥٠٠م عبارة عن حفر وقواعد وسملات خرسانية.