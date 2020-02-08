نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها بصورها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ظهرت نسرين خلال الصور، بإطلالة جذابة، ملابس كاجوال و شورت باللون الأسود، أبرز رشاقتها وجمالها، ونالت الصور إعجاب الجمهور.





يعرض للفنانة نسرين طافش حاليا مسلسل ختم النمر باحدى القنوات الفضائية، ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، تامر شلتوت، ومجموعة من الفنانين الشباب.





وكان آخر أعمال نسرين طافش فى مصر مسلسل "نادى الرجال السرى" مع كريم عبد العزيز وطرح فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، للنجم كريم عبد العزيز وغادة عادل وماجد الكدوانى وبيومى فؤاد وقدمت شخصية "فريدة" خلال الأحداث، للمخرج خالد الحلفاوى وتأليف أيمن وتار وخاضت به أولى تجاربها فى السينما المصرية.



