مجدي عبدالعاطي : متفائل باللعب على استاد الإسكندرية

أعرب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان عن سعادته بتحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بنتيجة هدف دون رد في المباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال18 من بطولة الدورى الممتاز.





وأضاف عبدالعاطي في تصريحات فضائية، أن الضغط في بداية الموسم كان كبيرا للغاية على مجلس الادارة وحاولت أكثر من مرة رفع الحرج عنهم إلا أنهم تمسكوا بتواجدي وحملوني مسؤولية كبيرة .





وأعرب عن تفاؤله بملعب الإسكندرية، موضحا أن فريقه حقق الفوز في ثلاث مباريات واللاعبين على قدر المسؤولية لتحقيق هدفنا الموسم الحالي لمواصلة مسيرة الانتصارات .



