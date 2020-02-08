خلي بالك ياعروسة.. أشياء يغفل عنها العريس قبل زفافه

يغفل الرجال عن بعض الافعال في التحضير ليوم زفافهم التي لا غنى عنها بالنسبة لكل العريس للحصول على مظهر زفاف مثالي، وقدم موقع " indianexpres" بعض الاشياء التي يغفل عنها العريس قبل زفافه ويجب ان تنتبه لها العروسة قبل الفرح.





ويُنصح بزيارة صالون الحلاقة الموثوق به قبل أسبوع على الأقل من حفلات الزفاف، بناءً على اختيارك للحلاقة، ومساحة الأسبوع ضرورية لأنها ستتيح الوقت للشعر للتكيف مع شخصيتك.





كما ينصح بتبادل الاتصالات المناسبة مع مصفف الشعر للحصول على قصة شعر الزفاف المثالية، والتمسك بحلاقة الشعر التي تم اختبارها وتجربتها وتجنب التجريب قبل يوم الزفاف مباشرة ، لأنه في يوم من الأيام ، لا يمكنك تحمل تكاليف التصفيف. لا يوجد شيء أسوأ من يوم سييء.





- جلسة باديكير

لا تشعر بالخجل من حجز جلسة باديكير في أقرب صالون تجميل ودلل نفسك بعلاج ممتد لمساعدتك على الاسترخاء. ينصح حتى جلسة مانيكير وباديكير بحيث تكون اظافر قدميك واظافر يدك مهذبة وذو شكل لائق.

- تبيض الاسنان

من أجل الحصول على تلك الابتسامة الساحرة والرائعة يجب أن تبدأ برنامج لتبييض الأسنان قبل ثلاثة أشهر على الأقل حتى تحصل على النتيجة المرجوة، وإذا كنت تخطط للتوجه إلى طبيب أسنانك لإجراء عملية تبييض رسمية ، فسيكون ذلك كافيًا حتى قبل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.