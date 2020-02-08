AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

تزامنًا مع الانتخابات.. سامح عاشور يضع حجر أساس أكاديمية المحاماة ونادي التجمع.. ويعلن موعد الانتهاء من مبنى النقابة الجديد

السبت 08/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
حمادة خطاب
عاشور للمحامين:
وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة كان حلما 
نادي النقابة الجديدة مخطط له أن يكون ضمن الأفضل في مصر
 إنجاز مشروع مبنى النقابة في أسرع وقت ضرورة

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، خلال الأيام القليلة الماضية عن عدد من المشروعات الجديدة للنقابة وذلك تزامنًا مع إنتخابات النقابة المفترض إنطلاقها في ١٥ مارس الجاري.

نستعرض تلك المشروعات في التقرير التالي بالتفاصيل.

أكاديمية المحاماة

وضع سامح عاشور بحضور رئيس مجلس النواب حجر أساس أكاديمية المحاماة بأكتوبر نهاية الشهر الماضي. 

وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، كان حلما من أحلام شيوخ المحامين، مشيرا إلى أن رئيس مجلس النواب، أول من أكد وجوب النص عليها ضمن تعديلات قانون المحاماة، مشددا على أهميتها ومساهمتها في بناء مهنة المحاماة.

وأكد نقيب المحامين، خلال وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، بمدينة النقيب محمود بسيوني السكانية للمحامين، في مدينة السادس من أكتوبر، أن الأكاديمية ستساهم في علو المهنة بترقية أبنائها وتنمية قدراتهم، وقيدهم في النقابة بإيجازة علمية تفوق شهادة كلية الحقوق، كما هو الشأن في كل دول العالم.

وأضاف "عاشور"، أن الأكاديمية تنقل المحاماة لمرحلة جديدة، وستكون شرطا للقيد بجداول النقابة بعد اجتياز الدراسة بها، وستجعل الانضمام للنقابة أعز من الانضمام لأي جهة قضائية.

نادي نقابة المحامين بالتجمع 

نجحت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، في استعادة أرض النقابة بمنطقة التجمع الخامس، التي كان قد خصصها جهاز تنمية المجتمعات العمرانية للنقابة، إلى أن تم سحبها عام 2013 في حكم الإخوان لمصر.

وخاضت النقابة معركة كبرى كتب لها النجاح في عودة أرض المحامين ، حيث تم وضع حجر الأساس عليها بداية الأسبوع الجاري، من أجل إنشاء ناد رياضي، وحضر اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وقائع وضع حجر الأساس، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ولفيف من المحامين.

أكد نقيب المحامين، أن نادي النقابة الرياضي والاجتماعي بالقاهرة الجديدة، مخطط له أن يكون ضمن الأفضل في مصر، لتوفير مكان يليق اجتماعيا بالمحامين.

 وأشار “عاشور”، خلال احتفالية وضع حجر أساس النادي، ، إلى أن النقابة تسعى لاستعادة كافة الأراضي المسحوبة منها عام 2013 في عهد الإخوان، مثلها ككافة النقابات المهنية، تحت ذريعة أنها لم تخصص وفق المعايير السليمة للتخصيص، فاستعادت أرض القاهرة الجديدة، مضيفا: “لن تلهينا المعركة الانتخابية عن تنفيذ استحقاقات المحامين”.

 ومن جانبه قال أشرف زكي نقيب محامي القاهرة الجديدة، إنني فخور بالمجهود الذي قمنا به، حتى وضع حجر الأساس لنادي المحامين الرياضي، مشيرا إلى أن الأرض المخصصة للنادي كادت أن تضيع على نقابة المحامين لولا تدخل النقيب سامح عاشور، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور، قد أسند تصميم النادي إلي وزارة الإنتاج الحربي، حتى يتم تشييده في أسرع وقت.

 وأضاف “زكي”، أن النقيب العام، لا يتوانى في تلبية طلبات المحامين، وأن إنجازاته تتحدث عن نفسها أمام جميع المحامين، متابعًا:”مهما تحدثنا عن الخدمات التي يقوم بها النقيب العام سامح عاشور، فلن نوفيه حقه، فنقول له سير يا نقيب على بركة الله”.

وشدد سامح صديق، عضو مجلس النقابة العامة، عن نقابة القاهرة الجديدة، على ضرورة إعطاء الحق لأهله، في مسألة عودة الأرض المسحوبة من نقابة المحامين، وخصوصًا أرض النقابة بالتجمع الخامس، والذي وضع عليها حجر الأساس للنادي الرياضي للمحامين، مشيرًا إلى أن الجميع يرفع القبعة للنقيب سامح عاشور لما قام به، في تلك المسألة.

 وأضاف “صديق”، أن هذا النادي يعد صرحًا من الصروح التي يضيفها سامح عاشور، لنقابة المحامين، وذلك يجعل النقابة والمحامين، يفتخرون بتلك الانجازات التي تحققت على أرض الواقع، منوهًا إلى أن سامح عاشور، يعمل طوال فترة توليه مسئولية عضو بالنقابة العامة ممثلًا عن الشباب، إلى أن جاء نقيبًا للمحامين، لصالح النقابة والمحامين.

مبني نقابة المحامين الجديد 

أجرى نقيب المحامين، الأسبوع الماضي ، جولة تفقدية لمبنى النقابة الجديد بشارع رمسيس، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتشطيب المبنى.

وأوضح مسؤولو المشروع للنقيب العام، أن أعمال البناء تم الانتهاء منها، وجار الآن التشطيب فيما يتعلق بالكهرباء والصرف وأنظمة إطفاء الحريق، والمحارة، كما سيبدأ غدا التجهيز لتركيبات التكييف المركزي.

كما توقع مسؤولو المشروع، الانتهاء من الواجهة الخارجية للمبنى خلال شهر مارس المقبل، على أن ينتهى المبنى خلال شهر يوليو، مضيفا: "سيتم أيضا تطوير المبنى التاريخي للنقابة، وربطه بالمبنى الجديد".

وشدد عاشور، على ضرورة إنجاز مشروع مبنى النقابة في أسرع وقت ممكن، ليكون صرحا جديدا للنقابة يفخر به جميع المحامين، ويليق بمكانة مهنة المحاماة العريقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس المحامين يناقش ملف أكاديمية المحاماة وقيد التعليم المفتوح..الخميس

مجلس نقابة المحامين يصدر 4 قرارات خلال اجتماعه الشهري.. الدعوة لانتخابات ٢٠٢٠ في مارس المقبل.. والإعلان عن مكان وموعد أكاديمية المحاماة.. وناد جديد للنقابة بالتجمع الخامس

توقعات برفع دعاوى لوقف انتخابات المحامين.. أبرز 15 تصريحا جديدا لـ سامح عاشور

سامح عاشور للمحامين: عليكم مراجعة مواقف المرشحين.. بعض الزملاء فشلوا في الاتفاق على قائمة للانتخابات.. والقيد بالجداول سيكون أعز من الانضمام للقضاء والنيابة

خلال لقائه محامي حلوان.. سامح عاشور: وضع حجر أساس النادي الرياضي الأسبوع المقبل.. ويؤكد: ما تحقق من إنجازات نتيجة لاصطفاف المحامين.. منافسة شريفة خلال الانتخابات المقبلة

لا تدعموا مرشحا عارض قرارات التعليم المفتوح.. أبرز تصريحات عاشور للمحامين بحلوان

ترشيحاتنا

تفاصيل خناقة و"ردح" محمد ناصر ومقدم "جو شو ".. فيديو

يوم الأزمات لـ محمد رمضان .. بلاغ من محام وفيديو الطيار الموقوف يهددان نمبر وان

نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

أمين الأعلى للآثار يكشف سبب تكثيف العمل لتطوير ميدان التحرير

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

ماذا أفعل ليستجاب دعائي لابني؟ .. خالد الجندي: 3 أمور تجعل الدعاء مستجابا

AdvertisementS

عرايس في الجنة.. كمال وزوجته ماتوا بعد 60 يوم جواز.. جيرانهما: رائحة كريهة كشفت الواقعة بعد 4 أيام

الطيار ضحية محمد رمضان يفتح النار: أذى ناس كتير وتسبب في إيقافي مدى الحياة

بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

عاجل .. أمطار غزيرة وطقس شديد البرودة لمدة 48 ساعة

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كلمة حق كتبت شهادة وفاته.. إسلام قال الحقيقة أمام المحكمة فمزقوا جسده ..وهذه هي نهاية القتلة

تفاصيل| حبس المقاول محمد علي 11 سنة في 3 قضايا.. المحكمة: المتهم زوّر وتهرب من دفع ضرائب

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يشارك فى منتدى الآلية الإفريقية ومجلس السلم والأمن عن ليبيا والساحل..صور

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92