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حوادث

ضبط شخصين بحوزتهما 7 طرب حشيش في أسيوط

السبت 08/فبراير/2020 - 05:31 م
ضبط شخصين بحوزتهما
ضبط شخصين بحوزتهما 7 طرب حشيش في أسيوط
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إيهاب عمر
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبنوب بأسيوط من ضبط شخصين بحوزتهما 7 طرب حشيش بقصد الاتجار.


تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط، " م. ع. أ" مزارع مقيم  قرية بني محمد دائرة المركز، " إ. ع. أ" حاصل على ثانوية أزهرية ومقيم بندر  ساحل سليم، وبحوزتهما 7 طرب لمخدر الحشيش تزن حوالي 2كيلو جرام, و 14750 جنيها.



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع،تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة .


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