ضبط شخصين بحوزتهما 7 طرب حشيش في أسيوط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز أبنوب بأسيوط من ضبط شخصين بحوزتهما 7 طرب حشيش بقصد الاتجار.





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط، " م. ع. أ" مزارع مقيم قرية بني محمد دائرة المركز، " إ. ع. أ" حاصل على ثانوية أزهرية ومقيم بندر ساحل سليم، وبحوزتهما 7 طرب لمخدر الحشيش تزن حوالي 2كيلو جرام, و 14750 جنيها.









وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع،تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة .