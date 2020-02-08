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تعليم

رئيس جامعة المنوفية يلتقي بالوفد المشارك في أسبوع الجامعات الأول بسوهاج

السبت 08/فبراير/2020 - 05:27 م
الوفد المشارك في
الوفد المشارك في أسبوع الجامعات الأول بسوهاج
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إلتقي الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية اليوم بالوفد المشارك في فعاليات أسبوع الجامعات الأول (أعضاء هيئة تدريس- عاملين- طلاب) والذى تستضيفه جامعة سوهاج في الفترة من ٨-١٤ من فبراير الجاري.

أشار رئيس جامعة المنوفية إلى أن الأسبوع فرصة عظيمة لتبادل الخبرات بين أبناء الجامعة والجامعات المصرية المشاركة وأكد علي ضرورة التمثيل المشرف لجامعة المنوفية وتحقيق مراكز في مختلف الأنشطة.

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 واطمأن رئيس جامعة المنوفية على عدم وجود أي معوقات للوفد وتوفير سبل الراحة في الإقامة والانتقالات.

وفي نهاية اللقاء تم أخذ الصور التذكارية مع الوفد المشارك وذلك بحضور الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب.
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