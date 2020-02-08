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فن

فرح يوسف تستعرض جمالها في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

السبت 08/فبراير/2020 - 05:32 م
فرح يوسف
فرح يوسف
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محمد بدران
شاركت الفنانة السورية فرح يوسف، نجمة برنامج أراب آيدول، متابعيها، بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت فرح يوسف مرتدية "بلوفر صوف" باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا عبر كتفيها بطريقة مميزة، وبلمسة ناعمة .

ومن الناحية الجمالية خطفت "فرح" الأنظار بمكياجها الذي كشف عن جمال ملامحها، وارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على طلاء شفاه باللون الكشميرى.

كان آخر اعمال فرح أغنية تحمل اسم "بليز"، و هي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي وقد صورتها بمشاهد عفوية وطفولية ونالت اعجاب عدد كبير من محبيها عبر السوشيال ميديا.

وطرحت فرح يوسف أغنية جديدة نهاية العام الماضي بعنوان «الحكاية» من كلمات السيد علي، ألحان محمد شحاته، توزيع أمجد معتز، وميكس إسلام غلاب.

وأطلقت فرح يوسف قبلها بأشهر قليلة أول أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان «ماكو بحلاتك»، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.

يذكر أن فرح يوسف اطلقت أول  أعمالها الغنائية باللهجة العراقية، بعنوان "ماكو بحلاتك"، والأغنية من كلمات محمد الجبوري وألحان وتوزيع موسيقى حمزة جيتارا، ومكس فادي فلاح.
فرح يوسف تستعرض جمالها في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد
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