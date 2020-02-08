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محافظات

بشرى سارة لمرضى الغسيل الكلوي بمدينة نخل في شمال سيناء

السبت 08/فبراير/2020 - 06:35 م
رئيس مدينه نخل خلال
رئيس مدينه نخل خلال جولته
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احمد صالح
تفقد سليمان فرج رئيس مدينة نخل محافظة شمال سيناء محطة تحلية المياه بمدينة نخل، للوقوف علي مستوي الأعمال الجارية بالمحطة والتي ستدخل الخدمة قريبا.
أكد رئيس المدينة ، على أن المحطة ستعمل علي توفير المياه بصفة مستمرة لخدمة المستشفي العام، والمناطق المحيطة بها بالمدينة ، وأوضح سليمان أنه سيتم فتح وحدة للغسيل الكلوي داخل المستشفي المركزي .

وبدوره أكد الدكتور بلال اغا مدير المستشفي العام بنخل ، علي وصول أربعه اجهزه غسيل كلوي لبدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بأقصى سرعه لكي تخدم المرضي المترددين عليها .

من جانبه.. قال أشرف محمد فوزي مدير محطة المياه بنخل ،انه تم توصيل خط مياه محلاة لخدمة مستشفى نخل ، كما تم توصيل خط مياة محلاة لمحطة الوطنية للوقود ، أما بالنسبة للمياه المالحة 
فتتم عمليه الضخ عبر شبكة مواسير لخدمة الأحياء بالمدينة ‘ بينما الأحياء التي لم يكن بها مواسير للضخ فهي يتم توصيل المياه عن طريق سيارات فنطاس المياه .

وفي اطار الاستجابة لمطالب المواطنين للاستفادة من مياه السيول ، فقد قام سليمان فرج رءيس المدينة ، يرافقه خليل على خليل سكرتير المجلس، بتفقد منطقة الطيبة لاعداد دراسة بشأن إمكانية إنشاء سد بالمنطقة للاستفادة من مياه الأمطار.

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بشرى سارة لمرضى الغسيل الكلوي بمدينة نخل في شمال سيناء
بشرى سارة لمرضى الغسيل الكلوي بمدينة نخل في شمال سيناء
بشرى سارة لمرضى الغسيل الكلوي بمدينة نخل في شمال سيناء
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