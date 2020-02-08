بشرى سارة لمرضى الغسيل الكلوي بمدينة نخل في شمال سيناء

تفقد سليمان فرج رئيس مدينة نخل محافظة شمال سيناء محطة تحلية المياه بمدينة نخل، للوقوف علي مستوي الأعمال الجارية بالمحطة والتي ستدخل الخدمة قريبا.

أكد رئيس المدينة ، على أن المحطة ستعمل علي توفير المياه بصفة مستمرة لخدمة المستشفي العام، والمناطق المحيطة بها بالمدينة ، وأوضح سليمان أنه سيتم فتح وحدة للغسيل الكلوي داخل المستشفي المركزي .





وبدوره أكد الدكتور بلال اغا مدير المستشفي العام بنخل ، علي وصول أربعه اجهزه غسيل كلوي لبدء تشغيل وحدة الغسيل الكلوي الجديدة بأقصى سرعه لكي تخدم المرضي المترددين عليها .





من جانبه.. قال أشرف محمد فوزي مدير محطة المياه بنخل ،انه تم توصيل خط مياه محلاة لخدمة مستشفى نخل ، كما تم توصيل خط مياة محلاة لمحطة الوطنية للوقود ، أما بالنسبة للمياه المالحة

فتتم عمليه الضخ عبر شبكة مواسير لخدمة الأحياء بالمدينة ‘ بينما الأحياء التي لم يكن بها مواسير للضخ فهي يتم توصيل المياه عن طريق سيارات فنطاس المياه .



