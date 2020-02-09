وليد فاروق: يجب تواجد صيغة تعاون وشراكة بين المجتمع المدني والحكومة

قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات يجب إيجاد صيغة تعاون وشراكة فعالة وقوية في ظل الإصلاحات التشريعية التي تشهدها مصر.





وأكد وليد فاروق في تصريح "لصدى البلد"، أن المجتمع المدني في مصر يعاني من فترات طويلة بسبب التقليل من دورها ومحاولة النيل منها، ووضعها دائما المدافع عن النفس، وتتلقى اتهامات كثيرة دون مبرر أو سبب، ولكن في الفترات الأخيرة تم تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وظهور دور للمنظمات خلال هذه الفترة أدى إلى فتح الطريق أمام شراكة وتعاون خلال الفترات السابقة.





وأكد وليد فاروق، أن المستشار عمر مروان وزير العدل له سابقة تعاون وشراكة مع منظمات المجتمع المدني سواء في ملفات شئون مجلس الشعب والشوري أو ملف مصر في الأمم المتحدة.

وتمنى وليد أن تسلك الحكومة نفس منهاج المستشار في وزارة العدل في التعاون والشراكة.