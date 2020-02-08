فى ذكرى العيد القومى للدقهلية...المزمار والخيل العربى في احتفالية الطب البيطرى

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أقامت مديرية الطب البيطري بالدقهلية احتفالية امام مبنى المديرية بالمنصورة بمناسبة العيد القومى الثامن للمحافظة.وتعد ذكرى انتصارات شعب المنصورة على الحملات الفرنسية في معركة المنصورة عام 1250 و أسر قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا وإيداعه أسيرا بدار بن لقمان بالمنصورة ، فخرا لابناء المحافظة.جاء ذلك بحضور الدكتور عبد المنعم المنجى وكيل الوزارة مدير المديرية و الدكتور السيد الحسنين مدير عام المجازر والصحة العامة و الدكتور عماد صالح مدير عام الوقاية والدكتور زكريا سعد مدير ادارة الرعاية و الاطباء العاملين بالمديرية.وشملت الاحتفالية فقرات غنائية للاغانى الوطنية ورقص للخيل العربى الاصيل على نغمات المزمار والطبل البلدى وجرى تزيين مبنى المديرية بالانوار و الورود وأعلام مصر وأعلام المحافظة .ومن جانبه اكد الدكتور عبد المنعم المنجى انه من الواجب على كل مصرى وليس دقهلاوى فقط ان يحتفل بتلك الذكرى التى عبرت عن صمود ابناء المحافظة فى مواجهة أعداء،الوطن مشيرا الى ان المصريين عامة و الدقهلاوية خاصة تمكنوا عبر العصور من الدفاع عن الارض والعرض .