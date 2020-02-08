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برلمان

عبدالعزيز النحاس: الوفد هو من أسس المواطنة منذ قرن

السبت 08/فبراير/2020 - 06:46 م
عبد العزيز النحاس،
عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد
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معتز الخصوصي
قال عبد العزيز النحاس، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحديث بعد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد أمر صعب ولا يستطيع أحد أن يضيف بعد حديثه نظرًا لثقافته وعلمه الغزير؛ موجها له الشكر لأن هذا هو المسئول الذي يقوم باتخاذ القرار المناسب على الفور عندما يعرض عليه أمر يتعلق بالمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأضاف "النحاس" أن حزب الوفد هو الذي أسس المواطنة في مصر منذ قرن عندما رفع شعار الدين الله والوطن للجميع والهلال الذي يحتضن الصليب في ثورة 1919، ونحن كوفديين لنا كل الفخر بهذا الأمر ويجب على الجميع عندما يتحدث باسم الحزب أن يعرف هذا جيدا.

وأكد "النحاس" أن العالم الآن يتحدث عن تعزيز فكرة المواطنة التي أسسها حزب الوفد منذ قرن من الزمن وشكل هوية الشعب المصري والوحدة الوطنية وأصبح الشعب المصري نسيج واحد لا فارق بين مصري ومصري وهذا بفضل ثورة 1919 لذلك فهذا تاج على رؤوس الجميع الوفديين.

ووجه "النحاس" الشكر إلى أعضاء لجنة المواطنة بالحزب على الجهد الذي يبذل من أجل تحقيق هذه الفكر من خلال العمل المميز المستمر للجنة.
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