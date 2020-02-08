القومي للمرأة يهنئ أمل عمار لفوزها بعضوية الإستشاري الإفريقي لمكافحة الفساد

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة ودوام التوفيق إلى القاضية أمل عمار عضوة المجلس القومى للمرأة وذلك بمناسبة فوزها كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من ٢٠٢٠ وحتى عام ٢٠٢٢ و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بالامس بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.





وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها وفخرها بفوز القاضية أمل عمار بهذا المنصب الرفيع والمرموق مؤكدة على أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية تستحق أرفع المناصب مؤكدة أن القاضية أمل عمار نموذج قضائي ناجح تتمتع بخبرة وكفاءة تؤهلها لتقلد العديد من المناصب متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق .





الجدير بالذكر أن القاضية أمل عمارقد انتخبت القاضية نائب رئيس المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام ٢٠١٩ هذا وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام ٢٠١٨ عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع و مكافحة الفساد عام ٢٠١٧ و قد انتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب منذ ٢٠١٩