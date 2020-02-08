رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

دائما ما تتصدر الفنانة رانيا يوسف محرك بحث جوجل الشهير بسبب تصريحاتها الجريئة والتي كانت اخرها خلال حلولها ضيفة في برنامج اسرار النجوم مع الاعلامية انجي علي الخميس الماضي.





وفي التقرير التالي نرصد تصريحات لـ رانيا يوسف وضعتها في مأزق وجعلتها تريند مرارا وتكرارا.





-انا مؤدبة :





قالت رانيا يوسف إن تربيتها في مدرسة الراهبات جعلت منها شخصية خجولة ومؤدبة لا تستطيع الحصول على حقها، متابعة "الاول مكنتش عارفة أشتم دلوقتي عرفت أشتم شوية".





رقصة في الكواليس :





ظهرت رانيا وهي ترقص مع انجي علي وهما ترقصان على انغام اغنية " خطوة" للفنان مصطفى حجاج لتشعل الاجواء في كواليس الحلقة.





-التلقيح الصناعي :





رانيا يوسف كانت احد نجوم مسلسل الآنسة فرح، الذي تدور أحداثه حول فتاة يتم تلقيحها صناعيا بالخطأ لتصبح حاملا دون أن تتزوج.





الغريب في الأمر إجابة رانيا يوسف حول موقفها إذا تعرضت ابنتها لموقف مشابه وتعرضت للتلقيح بالخطأ، قائمة :" عادي وارد يحصل" خلال أحد اللقاءات التلفزيونية.





-ازواج رانيا يوسف :





أعربت الفنانة رانيا يوسف عن ندمها بسبب زيجاتها الثلاث قائلة في لقاء مع برنامج عرب وود :" انا ناسية ليلة زواجي منهم".





يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات، وكانت أول زيجة من المنتج محمد مختار، وأنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين، واستمرت معه حوالي 12 عامًا، بينما انفصلت عنه في 2011. كما تزوجت رانيا رجل الأعمال كريم الشبراوي، لمدة 4 أشهر فقط، ثم تزوجت من رجل الأعمال طارق عزب، وانفصلا عام 2018.





- التحرش :



