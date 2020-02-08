عماد إبراهيم: توزيع كتيب عن المواطنة على الإدارات التعليمية بالمحافظات

قال عماد إبراهيم، نائب رئيس اللجنة النوعية للمواطنة بحزب الوفد، إن المستشار بهاء الدين أبو شقة يحمل إرثًا زعماء الوفد ويقوم بدور تاريخي مهمة، مشيرا إلى أن اجتماع لجان المواطنة لحزب الوفد مع رئيس الوفد في بيت الأمة يوم عُرس.





جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.





وأضاف "إبراهيم" أن لجان المواطنة بحزب الوفد قامت بالتواصل مع الإدارات التعليمة بالمحافظات لمعرفة ما يتم تدريسه للطلاب لتعزيز المواطنة.





وتابع: تقوم الآن اللجنة النوعية للمواطنة بإعداد كتيب سوف يتم توزيعه على الإدارات التعليمية سوف يتم عرضه على المستشار بهاء الدين أبو شقة.