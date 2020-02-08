شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

أكد اللواء علي درويش مدير هيئة استاد القاهرة أن الاستاد يرحب باستضافة مباريات الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا خصوصا وأن الفريقين يلعبو باسم مصر.





وقال درويش في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"لا مانع في استضافة مباريات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا ونحن على أتم استعداد لمثل هذه المحافل ولكن يجب قبل التحدث في أي أمر مثل هذه أن يتم الحصول على الموافقات الأمنية وهي الحالة الوحيدة التي قد تكون عائق أمام".





ويلاقي الأهلي صن داونز في دور الـ 8 على أن يكون لقاء الذهاب في القاهرة بينما يلاقي الزمالك الترجي التونسي على أن يكون لقاء الذهاب أيضا في القاهرة.