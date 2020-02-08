عن سلفة أجيري.. فضل الله: وكيله بريء ويحق للجبلاية شكواه لـ فيفا

أكد الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية عن أحقية اتحاد الكرة مطالبة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفنى السابق لمنتخب مصر الوطنى وفريق ليجانيس الإسباني الحالي برد المديونية الخاصة بالجبلاية التى حصل عليها فى هيئة سلفة مالية.





وةقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": اتحاد الكرة ليس من حقه إحالة ممدوح عيد، وكيل أجيرى، إلى لجنة الانضباط؛ بسبب السلفة التي حصل عليها المدير الفني إبان توليه مهمة تدريب الفراعنة الكبار، مشددا على عدم قانونية إحالة الوكيل لمساءلته عن أعمال مدرب المنتخب الأول.





وأضاف: يحق لمسئولى الجبلاية إخطار "أجيرى" عبر مكاتبات رسمية، برد السلفة التى حصل عليها، وفى حالة عدم تلقى الجبلاية أية ردود لإنهاء الأمر؛ يتعين عليهم تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، مشفوعة بكافة المستندات الدالة على المديونية، ومطالبة المدرب المكسيكي بإعادتها على الفور.





يذكر أن أنباء ترددت حول نية اتحاد الكرة، إحالة ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادى بيراميدز ووكيل المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى السابق لمنتخب مصر والحالى لفريق ليجانيس الإسبانى، للجنة الانضباط؛ بسبب المبلغ المالي المستحق على الأخير ، والبالغ 160 ألف دولار (ما يعادل مليونين و500 ألف جنيه مصري)، بعد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذى وصل الجبلاية مؤخرا، واستفسر عن هذا المبلغ.



