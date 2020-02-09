لحماية بطارية الأيفون .. 5 طرق عليك اتباعها





يستخدم العديد من الأشخاص أجهزة iPhone الخاصة بهم لعدد من المهام المختلفة ، بما في ذلك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والأخبار والألعاب وغيرها، ولكن كل هذه المهام يمكن أن تلتهم بطارية الهاتف، مما يجعل من المهم معرفة كيفية حمايةعمر البطارية.





ووفقا لدراسة ل RescueTime فإنه في المتوسط يقضي المستخدمين من ثلاث ساعات و15 دقيقة على هواتفهم إلى أربع ساعات ونصف يوميا.





وذكرت شبكة Fox News مجموعة من الخطوات والتى يجب على مستخدمى هواتف أيفون اتباعها للحفاظ على عمر بطارية هواتفهم.





1- تشغيل وضع dark mode أو الإضاءة الخافتة وتعتيم الشاشة





إن خاصية dark mode أوالإضاءة الخافتة هى يمثل حلا مثاليا للحفاظ على عمر البطارية خاصة عند عدم الحاجة لضوء شديد، ولذلك يمكن أن يكون له تأثير كبير على عمر البطارية، حيث أن الشاشة تستهلك طاقة أكبر من أي تطبيق آخر.

2- تفعيل وضع الطاقة المنخفضة

إذا لم تكن قريب من مصدرللطاقة وكانت البطارية منخفضة، فقم بتشغيل وضع الطاقة المنخفضة (LPM) يدويًا، وللتشغيل افتح Settings أو قائمة الضبط ثم Battery ثم Power Mode Low.





3- تقليل الإشعارات

إذا كانت الشاشة مضاءة باستمرار بسبب الإشعارات، فإن مدة استخدام البطارية ستقل، لذلك حاول إيقاف تشغيل الإشعارات للتطبيقات التي تقوم بتنبيه الشاشة بشكل متكرر.





4 - استخدام Wi-Fi بدلًا من بيانات الهاتف

وتقول شركة أبل أنه عند استخدام جهازك للوصول إلى البيانات، فإن اتصال واي فاي يستخدم طاقة أقل من شبكة الهاتف، وأيضا يجب إيقاف البلوتوث إذا كنت لا تستخدمه.





5- إيقاف تشغيل Siri

يستمع مساعد Apple باستمرار إلى الكلمتين السحريتين ، 'Hey Siri' أى مرحبا Siri، لذلك فهو استخدام غير ضروري للبطارية إذا لم تستخدمه كثيرًا. بالإضافة فإنك قد ترغب في تعطيله بدافع المخاوف المتعلقة بالخصوصية ،ويمكن تعطيلة من خلال Settings ثم Siri & Search.



