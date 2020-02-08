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برلمان

عربية النواب تناقش مسار الحل السياسي في ليبيا.. غدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 06:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
تشهد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، غدا الأحد، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمان لوزير الخارجية من النائب أحمد فؤاد أباظة.

وتتضمن الطلبات دور جامعة الدول العربية حول موضوع الأمن المائي العربي، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، وما آخر مستجدات المصالحة التي ترعاها مصر، وآخر تطورات مسار الحل السياسي في ليبيا، وما جهود مصر في هذا الشأن.

من جانبها تناقش لجنة الشئون الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان، خطة وزارة التربية والتعليم لدعم توجه مصر لأفريقيا".

 تناقش لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، غدا أيضا الموقف الراهن والمستقبلي للتعاون الدولي، وذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في أول حضور لها عقب التعديل الوزاري الأخير علي حكومة المهندس مصطفي  مدبولي.
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