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رياضة

بسبب يوسف البلايلي.. إيقاف مصور صحفي سعودي وسحب بطاقته

السبت 08/فبراير/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تسبب النجم الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، في إيقاف مصور صحفي عقب نهاية مباراة الأهلي والاتفاق، ضمن  مباريات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي  على الاتفاق بثلاثية مقابل هدفين.

وأحرز البلايلي هدفًا ليجري المصور الصحفي بعدها إلى النجم الجزائري ليحتفل معه، الأمر المخالف لقوانين الدوري السعودي ليتم سحب بطاقته.

وكتب المصور عبر حسابه على "تويتر" قائلا:" اقسم بالله بطاقتي انسحبت بسبب احتفالي مع بلايلي ، لكن اللهم لك الحمد عالفوز .. وفداك يا أهلي".

وقال بعدها المصور في تصريحات تلفزيونية :"لم أقصد على الإطلاق أي شيء، واحتفالي مع البلايلي كان عفويا، ورابطة الدوري سحبت بطاقتي".

وارتفع رصيد نادي أهلي جدة للنقطة 33 في المركز الثالث، وتوقف رصيد نادي الإتفاق عند النقطة 20 في المركز الحادي عشر.
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