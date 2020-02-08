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تعليم

عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور

السبت 08/فبراير/2020 - 06:45 م
الظهور الأول لأستاذ
الظهور الأول لأستاذ "تجارة الإسكندرية" بعد واقعة "الطبنجة"
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أحمد عبد العزيز
انتظم  الدكتور محمود رجب، أستاذ المالية العامة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، اليوم فى ممارسة مهام عمله في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي "2019- 2020"، وسط ترحيب من الطلاب.

وتعد مشاركة "رجب" هي أول ظهور له بعدما اعتدى عليه الطالب "محمد.م.أ" بالفرقة الثانية بكلية التجارة، الخميس الماضي، بـ"طبنجة" داخل مكتبه، ما أدى لإصابته بجروح وجرى نقله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت المحاضرة الأولى لـ"رجب" حضور الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، وقام بتقبيل رأسه، قائلا:" هكذا هو الأستاذ الجامعي ..عطاء بلا حدود".

كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قد أصدر قرار بتوقيع أقصى العقوبات التأديبية ضد الطالب والتي تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأي جامعة أو معهد آخر.
عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور
عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور
عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور
عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور
عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور
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