عطاء بلا حدود.. أول ظهور لأستاذ تجارة الإسكندرية بعد واقعة الطبنجة.. صور

وتعد مشاركة "رجب" هي أول ظهور له بعدما اعتدى عليه الطالب "محمد.م.أ" بالفرقة الثانية بكلية التجارة، الخميس الماضي، بـ"طبنجة" داخل مكتبه، ما أدى لإصابته بجروح وجرى نقله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





وشهدت المحاضرة الأولى لـ"رجب" حضور الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، وقام بتقبيل رأسه، قائلا:" هكذا هو الأستاذ الجامعي ..عطاء بلا حدود".



