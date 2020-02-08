غاب بدون إذن | فرجاني ساسي يعتذر لـ كارتيرون وينضم لقائمة الفريق لهذا السبب

حرص التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك علي توجيه اعتذار للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريقه عما بدر منه في الأيام الماضية.





وشهدت الفترة الماضية غياب فرجاني عن تدريبات المستبعدين لمباراة أول أغسطس الأنجولي بدون الحصول على إذن مسبق مما دفع الجهاز الفني لعقابه واستبعاده من مباراة حرس الحدود الماضية ببطولة الدوري.





وقدم اللاعب اعتذاره للمدير الفني في الساعات الماضية مما دفع المدرب لإعادته لقائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري.









وفاز فريق الزمالك على الحدود بهدفين دون رد في الجولة الماضية لبطولة الدوري.



