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توك شو

مديرة مدرسة: المرأة تعمل بتوازن بين العقل والعاطفة.. فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 07:01 م
منى الدجوي
منى الدجوي
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هاني حسين
قالت منى الدجوي مدير مدارس دار الطفل ودار التربية، إن المرأة المصرية تعمل بتوازن بين العقل والعاطفة، والمرأة قادرة على إضافة الشغف إلى عملها لتطويره بشكل ملحوظ .

وأضافت منى الدجوي  في حوارها  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نتعامل مع الطلاب على أنهم أبناؤنا داخل المدرسة وما لا نقبله لأولادنا لا نقبله على طلابنا في المدارس".

وتابعت منى الدجوي: "هناك طفرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب ان يتم مراعاتها في التعليم".

وأكملت منى الدجوي: "نحن نسعى إلى أن يمتلك الطالب قدرات مختلفة والتفكير خارج الصندوق والتكيف بشكل أسرع في العالم المتغير بشكل كبير".

ولفتت منى الدجوي:"  علينا التعرف مسؤولية كل مواطن مصري وهي ضرورة الحفاظ على مصر وتنشئة مواطن قادر على العطاء لصالح الدولة المصرية في ظل التحديات التي نواجهها".
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