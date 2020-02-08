مديرة مدرسة: المرأة تعمل بتوازن بين العقل والعاطفة.. فيديو

قالت منى الدجوي مدير مدارس دار الطفل ودار التربية، إن المرأة المصرية تعمل بتوازن بين العقل والعاطفة، والمرأة قادرة على إضافة الشغف إلى عملها لتطويره بشكل ملحوظ .





وأضافت منى الدجوي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "نتعامل مع الطلاب على أنهم أبناؤنا داخل المدرسة وما لا نقبله لأولادنا لا نقبله على طلابنا في المدارس".





وتابعت منى الدجوي: "هناك طفرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي يجب ان يتم مراعاتها في التعليم".





وأكملت منى الدجوي: "نحن نسعى إلى أن يمتلك الطالب قدرات مختلفة والتفكير خارج الصندوق والتكيف بشكل أسرع في العالم المتغير بشكل كبير".



