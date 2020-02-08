خبير زراعي: ضرورة التنوع في مصادر المياه لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي

أكد المهندس حسن عطوى خبير استصلاح الأراضى، خطورة الاعتماد كليًا على استخدام مياه النيل فى تنفيذ مشروعات الأمن الغذائى المصرى، لافتًا إلى ضرورة تنوع مصادر المياه والاتجاه للبحث عن أفكار خارج الصندوق لتنفيذ المشروعات التنموية.





وأضاف خلال لقائه بالإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان " على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن دولًا كثيرة بدأت تستثمر خارج حدودها لتوفير مواردها المائية وتنفيذ مشروعات الآمن الغذائى مثل شركة الزهرة الإماراتية ، التى تزرع حبوب وخضر وفاكهة فى 30 دولة لتوفير متطلبات واحتياجات منطقة الخليج .





من جانبه قال محمد غانم إنه على المنتجين والمزارعين والمستثمرين البحث عن حلول غير تقليدية لتوفير مصادر المياه اللازمة للزراعة والرى، بدلًا من اقتصاص جزء من مياه النيل ، مع ضرورة البحث عن مياه نهر الكونغو التى يمكن أن توفر لمصر ما يقرب من 100 مليار متر مكعب من المياه .





وأوضح غانم ، أن إسرائيل تزرع ما يقرب من 4.5 مليون فدان فى العديد من دول العالم ، لافتًا إلى أن السودان وهى الأمتداد الطبيعى لمصر وأثيوبيا تعتبر أراضى صالحة للأستثمار المصرى فى قطاع الزراعة .