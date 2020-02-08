من جديد.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم.. شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت ياسمين صبرى، بإطلالة رياضية أثناء ممارسة الرياضة داخل الجيم، حيث ارتدت تي شيرت أسود مكشوف الأكمام، ونسقت معه بنطلون ليجن وا لتقطت سيلفي من هاتفها الخاص.





ومن الناحية الجمالية لم تتكلف ياسمين صبرى كثيرا فى إطلالتها، تاركة شعرها مندسلًا على الأكتاف، واضعة بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.





وتواصل الفنانة ياسمين صبري، تصوير مسلسلها الجديد " فرصة تانية" بصحبة كل من الفنان أحمد مجدي وفريق عمل المسلسل، المقرر عرضه في رمضان المقبل.









وشارك في بطولة المسلسل بجانب ياسمين صبري، كل من دياب، ومحمود البزاوى، وكريم عبد الخالق، وهبة عبد الغنى، وهو من إخراج مرقص عادل.









"فرصة ثانية" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.



