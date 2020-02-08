أهالي الوايلي بالقاهرة يشكون الباعة الجائلين

بعث محمود خيرى أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من تعديات المحلات التجارية والباعة الجائلين بمنطقة الوايلى بالقاهرة.





أوضح القارئ أن سكان منطقة الوايلى بحى حدائق القبة بالقاهرة يعانون من تعديات المحلات التجارية والباعة الجائلين على شارع 10 لتعطيلهم حركة السير ما يفسد المظهر الحضارى للحى .





وطالب المسئولين بسرعة التدخل من أجل حل المشكلة.





ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



