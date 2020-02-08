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أخبار البلد

شروط الحصول على منزل و10 أفدنة و3500 جنيه راتب شهري بالوادى الجديد

السبت 08/فبراير/2020 - 06:49 م
صدى البلد
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أكد ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مجتمعات جديدة كاملة المرافق والخدمات، تم توقيع بروتوكول بين البنك وشركة جنان الإماراتية ومحافظة الوادى الجديد، لإنشاء أول مجتمع تنموى للشباب على مساحة 10 آلاف فدان ، لافتًا الى ان المشروع يتم على 4 مراحل تستوعب المرحلة الأولى 160 شابًا.  

وصرح عافية للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، بأن المشروع يتم على 4 مراحل باستثمارات 2 مليار و400 مليون جنيه ، مشيرًا إلى أن كل شاب سوف يحصل على منزل مؤثث بالكامل و10 أفدنة كاملة المرافق و15 رأس بقرة حلابة إضافة إلى 600 أو 800 فسيلة نخيل من أصناف البرحى والمجدول جاهزة للزراعة . 

وأوضح الخبير المصرفى، أن البنك الأهلى يستثمر بقيمة 12 مليار جنيه فى المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعى وان الشباب المستفيدين من المشروع يتم اختيارهم من المتقدمين الحاصلين على  المؤهلات العليا والمتوسطة ، ومن تنطبق عليهم شروط الألتزام والجدية فى العمل ، لافتًا الى انه سوف يحصل على راتب شهرى 3500 الف جنيه للأنفاق على اسرته وحياته ، فى حين تتكفل شركة جنان الوادى بالأنفاق على المشروع وتسويق منتجاته . 

وأضاف المحاسب سعد محى الدين مدير العمليات بالبنك الأهلى، أن المشروع يقام على 4 مراحل حيث يتم انشاء حظيرة مركزية للأبقار الحلابة بأشراف بيطرى كامل عليها، الى جانب إنشاء مركز تجميع مركزية بطاقة 12 طن يوميًا من الألبان لافتًا إلى أن شركة جنان جاهزة لتوقيع عقود الإيجار مع الشباب والذى ينتهى بالتمليك خلال 8 سنوات بعد دفع 20 ضعف مثل القيمة الإيجارية للفدان فى سنة التملك.
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