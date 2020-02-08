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عميدة كلية طب: المرأة لديها رغبة في إثبات قدراتها ويجب زيادة الاهتمام بالطفلة والفتاة

السبت 08/فبراير/2020 - 06:59 م
لمياء محسن عميد كلية
لمياء محسن عميد كلية طب جامعة نيو جيزة
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هاني حسين
قالت لمياء محسن عميد كلية طب جامعة نيو جيزة، إن الظروف الاجتماعية في فترة من الفترات لم تمكن المرأة، موضحة أن المرأة لديها رغبة كبيرة في إثبات قدراتها بشكل أكبر.

وأضافت لمياء محسن في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الاستثمار في الطفلة والفتاة يعتبر أعلى عائد استثمار في العالم بأكمله.

وتابعت لمياء محسن: "أتمنى أن تولي الدولة اهتماما بـ مدارس تعليم الفتيات في القرى والنجوع".

وأكملت لمياء محسن: "نحتاج إلى مزيد من تمثيل المرأة في الحياة السياسية ونحتاج إلى صفوف كوادر وعلينا زيادة الاستثمار في العنصر البشري  لتأهيل المرأة  وتهيئتها  للتمثيل النيابي والسياسي". 

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