مديرة مدرسة: وقت محدد لشرب المياه داخل الفصل وإجازة للطلاب في هذه الحالة

وأضافت منى الدجوي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يوجد داخل المدرسة ترمومتر يقيس درجات الحرارة من على بعد وفي حال اكتشاف أي ارتفاع لدرجات الحرارة أي طالب يتم إعطاؤه إجازة على الفور".





وتابعت منى الدجوي: "نهتم في المدرسة بحالة النظافة ويتم غسل كافة المعدات والفصول بالمواد المطهرة".