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توك شو

مديرة مدرسة: وقت محدد لشرب المياه داخل الفصل وإجازة للطلاب في هذه الحالة

السبت 08/فبراير/2020 - 07:07 م
فصول دراسية
فصول دراسية
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هاني حسين
قالت منى الدجوي، مدير مدارس دار الطفل ودار التربية، إنه من الضروري توفير وعي بحجم مخاطر الأمراض المعدية.

وأضافت منى الدجوي في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "يوجد داخل المدرسة  ترمومتر يقيس درجات الحرارة من على بعد وفي حال اكتشاف أي ارتفاع لدرجات الحرارة أي طالب يتم إعطاؤه إجازة على الفور".

وتابعت منى الدجوي: "نهتم في المدرسة بحالة النظافة ويتم غسل كافة المعدات والفصول بالمواد المطهرة".

وأكملت منى الدجوي: "سيكون هناك وقت محدد في الفصل لشرب المياه داخل الفصل لمواجهة الامراض المعدية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد".

ولفتت منى الدجوي: "نحن نسعى إلى أن يمتلك الطالب قدرات مختلفة والتفكير خارج الصندوق والتكيف بشكل أسرع في العالم المتغير بشكل كبير".

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