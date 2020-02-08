طاقة النواب تناقش مخاطر الصعق الكهربائي في ظل سقوط الأمطار.. غدًا

تشهد لجنة الطاقة بمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن مشاكل منظومة الكهرباء في مصر، سواء فيما يتعلق بالعاملين بها، أو أسعارها بالإضافة إلي إشكاليات الصعق في ظل سقوط الأمطار.





وتتضمن المناقشات، طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن التمييز بين الرجل والمرأة في لائحة وزارة الكهرباء، وخاصة في البند الخاص بإجازة رعاية الأسرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الالتزام بعوامل الأمان في أعمدة الكهرباء وبخاصة أثناء هطول الأمطار، وطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن تخفيض أسعار الكهرباء لمزارعي محافظة الوادي الجديد.





وتتضمن أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي البطران، بشأن انتشار حوادث الصعق بالكهرباء بسبب أعمدة الانارة خلال موجة السيول والأمطار التي تعرضت لها الجمهورية، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن نقل أسلاك الجهد العالي والمتوسط المارة بالقرب من الحيز العمراني بقرى (الحمام – الزيتون) – مركز ناصر – محافظة بنى سويف.





وتتضمن أيضا جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مجالات البحوث والتطوير ودعم المراكز البحثية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (مدرج بخطة عمل اللجنة)، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن دور الحكومة في تعميم استخدام الطاقة الشمسية في المنازل مما يجعلها بديلًا للمحطات التقليدية في مصر لأنها طاقة صديقة للبيئة وسوف توفر على الحكومة مبالغ كبيرة.





كما تضم طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن ضعف شبكة الكهرباء بحي المرج والخصوص بمحافظة القاهرة، طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب أحمد هريدي، بشأن استبدال خطوط الجهد العالي المارة بمدخل العبارة النهرية بقرية الخزنرارية – مركز طهطا – محافظة سوهاج.