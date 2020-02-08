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سيارات

أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo

السبت 08/فبراير/2020 - 09:26 م
شيفرولية افيو
شيفرولية افيو
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اشرف عطية

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور


أعلن وكيل هيونداي في مصر مؤخرًا عن خفض أسعار موديلات هيونداى توسان 2020 في إصدارها هيونداى توسان العادية وهيونداى توسان التيربو بخصومات تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه.


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تأتي السيارة hyundai tucson 
متوفر بخيارين للمحركات، الأول متاح للفئات الأربع الأولى من السيارة وهو محرك جاما GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود بسعة 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 130 حصانًا عند 6300 دورة فى الدقيقة، بينما يصل عزمه الأقصى إلى 161 نيوتن متر عند 4850 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة من المحرك للعجلات عن طريق ناقل أوتوماتيكي لست سرعات فى الفئات الأربع الأولى للسيارة hyundai tucson .

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تعتمد السيارة hyundai tucson على محرك ذى شان تربو T-GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود تبلغ سعته 1591 سي سي.
وتبلغ قوة هذا المحرك 175 حصانًا عند 5500 دورة فى الدقيقة، بينما يبلغ  عزمه الأقصى 265 نيوتن متر عند 1500-4500 دورة فى الدقيقة. 
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ويتم نقل القوة للعجلات فى الفئات المزودة بهذا المحرك من خلال ناقل أوتوماتيكي مزدوج الخانق لسبع سرعات. وتصل سعة خزان الوقود فى السيارة إلى 62 لترًا. 
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يبلغ طول السيارة هيونداى توسان 4475 ملليمترًا وعرضها 1850 ملليمترًا وارتفاعها 1660 ملليمتراُ مع قضبان السقف بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2670 ملليمترًا. وترتفع هيونداى توسان الجديدة عن الأرض بحوالي 182 مليمتراُ، بينما يسع صندوق أمتعتها الخلفي إلى حوالي 488 لترًا. وتعد أبعاد السيارة بشكل عام جيدة ويمكن لمقصورتها استيعاب خمسة أشخاص علاوة على المزيد من أماكن لتخزين المتعلقات الصغيرة فى المقصورة.
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عن سعرhyundai tucson فأنها تبداء من 400.000 جنية حتي 567.900 جنية لاعلي فئة.


في ظل موجة تخفيض  أسعار السيارات في مصر في الفترة الأخيرة اعلن توكيل شفرولية اجراء تخفيض جديد على أسعار شيفروليه أفيو بقيمة 5000 جنيه عن سعر السابق.


نتيجة بحث الصور عن شيفرولية افيو
chevrolet aveo

وجاء تخفيض سعر السيارة كالتالي : 


شيفروليه aveo أول فئة بسعر 192.900 ألف جنيه بدلًا من 197.900 ألف جنيه


نتيجة بحث الصور عن شيفرولية افيو

شيفروليه aveo ثاني فئة بسعر 198.300 ألف بدلًا من 203.300 ألف جنيه.


chevrolet aveo













تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور




أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار



تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونستعرض أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.

مازدا mazda 3
مازدا 3
مازدا 3 2020
mazda 3 2020

مازدا 3 سيدان تبدأ من 324.900 جنيه حتى 389.900 جنيه لأعلى فئة.











أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور



أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد آخر تخفيض



تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر.

ويبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم أسعار جيلي geely اليوم في مصر بعد الزيادة الأخيرة.


geely emgrand 
سعر سيارة جيلي امجراند emgrand7 2020 ام جراند emgrand 7 بسعر 189.000 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‪geely emgrand‬‏

geely imperial 2020
جيلي امبريال
geely imperial بسعر 276.900 جنيه.

نتيجة بحث الصور عن ‪geely imperial 2020‬‏

سعر سيارة جيلي ام جراند emgrand x7
جيلي x7
gelly x7
امجراند x7 بسعر 309.000 جنيهات.

نتيجة بحث الصور عن ‫جيلي x7‬‎







أسعار هيونداي hyundai في مصر بعد آخر خصم.. صور



تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم:

أسعار هيونداي

هيونداي i10 2020
هيونداي i10
أسعار hyundai i10 تبدأ من 229.000 جنيه حتى 249.000 جنيه لأعلى فئة GLS.


نتيجة بحث الصور عن ‫هيونداي h10‬‎

هيونداي توسان 2020
هيونداي توسان
سعر hyundai Tucson يبدأ من 400.000 جنيه حتى 560.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن هيونداي توسان 2020

أسعار hyundai elantra ad تبدأ من 299.000 جنيه حتى 432.900 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪hyundai elantra ad‬‏

هيونداي النترا 2020
أسعار hyundai elantra hd تبدأ من 239.000 جنيه حتى 267.000 جنيه لأعلى فئة.


نتيجة بحث الصور عن ‫هيونداي النترا 2020 hd‬‎

hyundai creta
اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 343.000 جنيه حتى 418.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن كريتا 2020

accent hci 2020
أسعار accent hci تبدأ من 260.000 جنيه حتى 340.000 جنيه لأعلى فئة.

نتيجة بحث الصور عن ‪accent hci 2020‬‏

hyundai h1
هونداي h1 بسعر 575.000 جنيه.


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