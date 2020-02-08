أخبار السيارات | هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه وتخفيض جديد في أسعار شيفرولية افيو chevrolet aveo





أعلن وكيل هيونداي في مصر مؤخرًا عن خفض أسعار موديلات هيونداى توسان 2020 في إصدارها هيونداى توسان العادية و هيونداى توسان التيربو بخصومات تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 25 ألف جنيه.











تأتي السيارة hyundai tucson

متوفر بخيارين للمحركات، الأول متاح للفئات الأربع الأولى من السيارة وهو محرك جاما GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود بسعة 1591 سي سي. وتبلغ قوة هذا المحرك 130 حصانًا عند 6300 دورة فى الدقيقة، بينما يصل عزمه الأقصى إلى 161 نيوتن متر عند 4850 دورة فى الدقيقة. ويتم نقل القوة من المحرك للعجلات عن طريق ناقل أوتوماتيكي لست سرعات فى الفئات الأربع الأولى للسيارة hyundai tucson .



تعتمد السيارة تعتمد السيارة

على محرك ذى شان تربو T-GDI يعمل بالحقن المباشر للوقود تبلغ سعته 1591 سي سي.

وتبلغ قوة هذا المحرك 175 حصانًا عند 5500 دورة فى الدقيقة، بينما يبلغ عزمه الأقصى 265 نيوتن متر عند 1500-4500 دورة فى الدقيقة.





ويتم نقل القوة للعجلات فى الفئات المزودة بهذا المحرك من خلال ناقل أوتوماتيكي مزدوج الخانق لسبع سرعات. وتصل سعة خزان الوقود فى السيارة إلى 62 لترًا.

يبلغ طول السيارة هيونداى توسان 4475 ملليمترًا وعرضها 1850 ملليمترًا وارتفاعها 1660 ملليمتراُ مع قضبان السقف بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2670 ملليمترًا. وترتفع هيونداى توسان الجديدة عن الأرض بحوالي 182 مليمتراُ، بينما يسع صندوق أمتعتها الخلفي إلى حوالي 488 لترًا. وتعد أبعاد السيارة بشكل عام جيدة ويمكن لمقصورتها استيعاب خمسة أشخاص علاوة على المزيد من أماكن لتخزين المتعلقات الصغيرة فى المقصورة.

عن سعرhyundai tucson فأنها تبداء من 400.000 جنية حتي 567.900 جنية لاعلي فئة.



تخفيض جديد في أسعار شيفروليه aveo اليوم في مصر.. صور



hyundai tucson