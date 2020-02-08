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خبير:إفريقيا جزء رئيسي من مكونات الخارجية المصرية..فيديو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:23 م
الدكتور رمضان قرني
الدكتور رمضان قرني
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور رمضان قرني خبير الشئون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، إن المحافظة على استمرارية القمة السنوية فى بداية فبراير ومشاركة معظم رؤساء الدول الإفريقية والبالغ عددهم 54 دولة يحسب للاتحاد الافريقي.

وأضاف الدكتور رمضان قرني خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هذا العام عاد الاتحاد الافريقي مجددا لمناقشة قضايا الأمن والسلم فى القارة الإفريقية.

وتابع الخبير فى الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن آليات هذه القمة انطلقت من مصر وتحديدا من مبادرة إسكات البنادق 2020، مضيفا أن هذه المبادرة لبنة أساسية لتحقيق استراتيجية الاتحاد الأفريقي الكبرى 2063.

وأوضح الدكتور رمضان قرني، ان الدولة المصرية استضافت منتدى أسوان للسلام والتنمية والذي حمل العديد من الجوانب الهامة فى حل الصراعات الموجودة داخل القارة الافريقية.

وأشار إلى أن، مصر استطاعت أن تضع بصمة قوية داخل الاتحاد الأفريقي خلال عام رئاستها للاتحاد، موضحا أن إفريقيا أصبحت جزءا رئيسيا من مكونات الخارجية المصرية.
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