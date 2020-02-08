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تعليم

حقوق عين شمس: الدراسة منتظمة واهتمام بشكاوى الطلاب

السبت 08/فبراير/2020 - 08:23 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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اعلن الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، أن الدراسة انتظمت اليوم في الكلية ، مشيرًا إلى أن الكلية انهت كافة استعداداتها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩/٢٠٢٠ اليوم السبت الموافق ٨ فبراير بعد انقضاء اجازة منتصف العام الدراسي.

وأكد عميد كلية حقوق أنه تم اعلان الجداول الدراسية للمقررات وانتظام المحاضرات في اليوم الأول للدراسة وإعداد برامج فاعلة للانشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني ، مشيرا الي ضرورة تواجد الأساتذة بين الطلاب والتعاون معهم.

كما أكد الدكتور ناجي عبد المؤمن ان ادارة الكلية ستكون طوال الفصل الدراسي الثاني على استعداد تام لحل مشاكل وشكاوى الطلاب في اي موقف يحدث اثناء سير الدراسة.

وأكد عميد كلية الحقوق على وجود برنامج رعاية الشباب وجميع الأنشطة التي يشارك بها الطلاب بدءا من المسابقات داخل الكلية والرحلات.
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