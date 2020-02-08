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توك شو

على طريقة الإخوان في مصر .. أردوغان يقدم الشاي كرشاوى انتخابية للأتراك

السبت 08/فبراير/2020 - 08:10 م
أردوغان
أردوغان
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عبد الخالق صلاح
أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يخطب في اجتماع جماهيري من أجل تقديم الشكر على نتائج الانتخابات المحلية في مدينة داليجا بمحافظة قيريقكالي، ويوزع الشاي على الجماهير.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أنه لو كان هذا الفيديو للرئيس السيسي، لكان أصبح تريند للقنوات الإخوانية، مضيفًا أن أردوغان يقدم للأتراك رشوة انتخابية بالشاي. 

وعرض مقطع فيديو لـ أحمد داوود أوغلو، رئيس الوزراء التركي الأسبق، قال خلاله: " طالما تم توجيه افتراء على رئيس وزراء قدم كل ما بوسعه من أجل خدمة هذا البلد، وسخر كامل عمره لذلك، بالاحتيال والنصب، إذن فأنا أدعو إلى تشكيل لجان برلمانية متخصصة للتحقيق في ممتلكات جميع رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء، والوزراء المسؤولين عن البنوك الحكومية والمسؤولين في هيئة الخصخصة العليا وأقاربهم من الدرجة الأولى والثانية ممن على قيد الحياة وتحديد مقدار ممتلكاتهم قبل دخولهم في الحياة السياسية والتغييرات التي حصلت فيها بعدها"، معتبرًا أن هذا التصريح فضيحة لـ "أردوغان".
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