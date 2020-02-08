الطبق بـ 120 جنيه .. محلات تبيع أرز "قعر الحلة" بسعر صادم





وهذه الاكلة يفضلها الكثير ولكن ما اثار الجدل سبب سعرها الصادم حيث يباع طبق الارز المحروق او ما يسمي " قعر الحلة " بسعر 7.78 دولار وهو مايعادل 120 جنيها مصريا.





ويفضل الكثير الارز المحروق والذي نحصل عليه بعد سواء الارز وتناوله بعد ان يحصل علي تسوية أكثر من اللازم مما يجعله مقرمشا وشهي الطعم وشكله مختلفا حيث انه يكون عكس الارز المفلفل.









وكتب ناشر الصورة " ياجماعة رز قعر الحلة بــ 7.58 دولار انتم متخيلين وانهالت التعليقات علي الصورة بشكل كبير مما جعلها الاكثر تداولا علي السوشيال ميديا .

تداول مستخدمو فيسبوك صورة لطبق ارز يباع فى سوبر ماركت كبير في احدي الدول الاوروبية، واثارت الصورة جدلا كبيرا فور نشرها.