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برلمان

عبدالعال يجتمع مع رئيسي برلمان الأردن والعراق بشأن تطورات قضية فلسطين

السبت 08/فبراير/2020 - 08:00 م
اجتماع ثلاثي لعبد
اجتماع ثلاثي لعبد العال مع رئيسي برلمان الأردن والعراق
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
عقد علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا مع رئيسي برلمان الأردن والعراق، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية. 

ناقش عبد العال  مع نظيريه العراقي والاردني سبل تعزيز التعاون الثلاثي المصري الأردني العراقي، وكذا بحث المستجدات الإقليمية والقضايا محل الاهتمام المشترك وسبل مواجهة التحديات الإقليمية وفي مقدمتها خطر الإرهاب.

وأبرز الدكتور على عبد العال خلال هذا الاجتماع حرص الدولة المصرية على تعميق وتعزيز بين الدول الثلاث في كافة المجالات وخاصة على الصعيد البرلماني. 

جدير بالذكر أن الدكتور على عبد العال يشارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي وذلك بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان " دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات.
عبدالعال يجتمع مع رئيسي برلمان الأردن والعراق بشأن تطورات قضية فلسطين
عبدالعال يجتمع مع رئيسي برلمان الأردن والعراق بشأن تطورات قضية فلسطين
عبدالعال يجتمع مع رئيسي برلمان الأردن والعراق بشأن تطورات قضية فلسطين
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