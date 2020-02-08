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الديهي محذرا المواطنين: كتب مستشار أردوغان خطر فاجتنبوها

السبت 08/فبراير/2020 - 08:07 م
أردوغان
أردوغان
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كان من أوائل الموجودين في ميدان التحرير في ثورة يناير، ثم كان يترك الميدان متجهًا لمكتب إرشاد جماعة الإخوان بالمقطم لرسم الخطة لهم، وعقب سقوط الإخوان عاد لتركيا، ويمثل حلقة الوصل بين تركيا ومطاريد الإخوان في تركيا.

وعرض "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، صورا لـ "أقطاي" أثناء تواجده بميدان التحرير بصحبة قيادات الإخوان.

ونوه إلى أن ياسين أقطاي، وقع 5 كتب من تأليفه ترجمت إلى اللغة العربية مؤخرا تتناول مواضيع سياسية واجتماعية، هي كتب "تاجر الدين، نموذج لاستغلال الدين في أغراض سياسية"، و" سيد قطب بين غلو محبيه وظلم ناقديه"، و" أرض الكنانة الثورة والثورة المضادة"، و " فك الاشتباك عالمية الإسلام ومصادر العلمنة"، و "أزمان الكاريزما من منظور علم الاجتماع السياسي"، مشددًا على أن ياسين أقطاي مسلم شيعي وله مدد ومد إيراني، معقبًا ساخرًا من كتب "أقطاي"،: أفضل من يتحدث عن الشرف فتاة الليل.

وتابع، أن كتب ياسين أقطاي بها سم قاتل وكلها شر وخطر فاجتنبوها.
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