جامعة المنوفية تتقدم في تقرير منظومة الشكاوى الحكومية لشهر يناير

استعرض الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لشهر يناير ٢٠٢٠، والذى تتم متابعته برئاسة الوزراء ويرصد حصاد عمل المنظومة شهريا من أعداد الشكاوى وطلبات الاستغاثة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها، والجزء المتعلق بتلقى ورصد الشكاوى واستجابة الجامعات لطلبات الاستغاثة وسبل التواصل مع المواطنين.





جاء ذلك بعد أن حققت جامعة المنوفية نسبة أكثر من 90% فى حسم الشكاوى الموجهة إليها خلال حصاد منظومة الشكاوى الحكومية لعام ٢٠١٩.





وأشار "مبارك"، إلى أن التقرير أوضح أن جامعة المنوفية من الجامعات التى تحقق نسبة حسم كبيرة من الشكاوى الموجهة لها خلال شهر يناير، ليستمر تقدم الجامعة فى تلقى وفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها.





وأشاد رئيس الجامعة بهذه الآلية السريعة فى العمل والتواصل مع المجتمع الخارجى، وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، مشيدا أيضا بمجهودات فريق العمل بمكتب خدمة المواطنين بالجامعة والمعنى بتلقى الشكاوى من أجل تيسير سبل تواصل المواطنين مع الجامعة.



