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حوادث

مصرع طبيب في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

السبت 08/فبراير/2020 - 08:18 م
حادث إنقلاب سيارة
حادث إنقلاب سيارة
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إيهاب عمر
لقى طبيب مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط القاهرة الزراعى بحرى كوبرى بنى حسين التابعة لمركز أسيوط. 

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط بوصول بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أسيوط القاهرة الزراعى بحرى كوبرى بنى حسين دائرة المركز ووقوع متوفي. 


وبالانتقال والإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى اسيوط رقم ٣٥٩٢٨ بحري كوبري بني حسين وتبين من خلال الفحص أن سبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها نتج عن الحادث ونجم عن الحادث"محمد. ع. ز " طبيب تخدير مقيم بديروط وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى علوان.

وجار تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
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