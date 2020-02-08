بطلة جمباز سموحة الإيقاعى تشارك في تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو

جاء هذا الإنجاز بعد أن حصدت اللاعبة خمس ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية الثانية للدرجة الأولى منها 3 ذهبيات وفضيتان.





وحصدت مريم سليم المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الطوق والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الكرة والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان والمركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الشريط والمركز الأول والميدالية الذهبية فردي عام.



