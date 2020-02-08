AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بطلة جمباز سموحة الإيقاعى تشارك في تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو

السبت 08/فبراير/2020 - 08:10 م
مريم محمد سليم
مريم محمد سليم
Advertisements
حسام الحارتي
تأهلت نجمة نادي سموحة والمنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي مريم محمد سليم للتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020.

جاء هذا الإنجاز بعد أن حصدت اللاعبة خمس ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية الثانية للدرجة الأولى منها 3 ذهبيات وفضيتان.

وحصدت مريم سليم المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الطوق والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الكرة والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان والمركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الشريط والمركز الأول والميدالية الذهبية فردي عام.

وأهدي الجهاز الفني الإنجاز الكبير للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأعضاء مجلس الإدارة وتمنوا التوفيق للنجمة لتكون سفيرة لناديها ومصر في المحافل الدولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمباز الشرقية يحصد 13 ميدالية في بطولة الجمهورية

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

الرياضة النسائية المصرية 2019: إنجازات عربية وأفريقية وعالمية

سموحة يتألق في أولى بطولات الأيروبيك

كرة اليد: سموحة 2008 "أ" يفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية الشتوية

فراشات جمباز سموحة تتألقن في بطولة الجمهورية

ترشيحاتنا

فيتور بيسيرو نجل مدرب الأهلي السابق لـ صدى البلد: صالح جمعة الأفضل في مصر.. ولكن

هل ينتقل كورونا عن طريق الناموس والبعوض؟ مدير الحجر الصحي يجيب

إصابة نجم الهلال السعودي قبل لقاء خودرو الإيراني في دوري أبطال آسيا

برشلونة يبحث عن طريقة لإعادة إنييستا على سبيل الإعارة

عمرو جمال يشارك في لقاء الأهلي وطلائع الجيش بعد هذا الاتفاق

بشرى.. القضاء على فيروس كورونا المميت في هذا الوقت من العام.. فيديو

AdvertisementS

إحنا بنجيب برقوق ... كهربا يشعل السوشيال ميديا بـ رسالة مثيرة .. شاهد

شرط واحد لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية علي إستاد القاهرة

فضائح بالجملة.. استيلاء رئيس الكاف ورجاله على 24 مليون دولار من حسابات الاتحاد الافريقي

كاف في ورطة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجل بيسيرو: الأهلي زي برشلونة والريال.. وأبويا مهربش.. وهذا أفضل لاعب بالفريق

كريم شحاتة يكشف عن سبب رفض المصري عودة حسام حسن لخلافة إيهاب جلال

رضا عبدالعال: فايلر «بدأ يخرف».. وكهربا السبب في مواجهة صن داونز ..فيديو

الأهلي يحدد موعد مواجهة صن داونز بالقاهرة.. تعرف عليه

بنت الجيران.. من الساحرة المستديرة إلى العالمية.. شاكوش وحسني ثنائي مصري يحتذى به

هاني زادة يكشف موقف سيد عبد الحفيظ من الانضمام للزمالك

فيتور بيسيرو نجل مدرب الأهلي السابق لـ صدى البلد: صالح جمعة الأفضل في مصر.. ولكن

غاب بدون إذن | فرجاني ساسي يعتذر لـ كارتيرون وينضم لقائمة الفريق لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس