بطلة جمباز سموحة الإيقاعى تشارك في تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد طوكيو

تأهلت نجمة نادي سموحة والمنتخب الوطني للجمباز الإيقاعي مريم محمد سليم للتصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد طوكيو 2020.
جاء هذا الإنجاز بعد أن حصدت اللاعبة خمس ميداليات متنوعة في بطولة الجمهورية الثانية للدرجة الأولى منها 3 ذهبيات وفضيتان.
وحصدت مريم سليم المركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الطوق والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الكرة والمركز الثاني والميدالية الفضية في أداة الصولجان والمركز الأول والميدالية الذهبية في أداة الشريط والمركز الأول والميدالية الذهبية فردي عام.
وأهدي الجهاز الفني الإنجاز الكبير للمهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة وأعضاء مجلس الإدارة وتمنوا التوفيق للنجمة لتكون سفيرة لناديها ومصر في المحافل الدولية.