احذر منها.. أسباب غير متوقعة لنوع من الانفلونزا

التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي هو التهاب معوي يسبب الإسهال المائي وتشنجات البطن والغثيان أو القيء وأحيانًا الحمى.

ينتشر التهاب المعدة أو انفلونزا المعدة عن طريق الاتصال بشخص مصاب أو عن طريق تناول طعام أو ماء ملوثين، لكن بالنسبة للرضع وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة ، قد يكون التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي قاتلًا.

وأشار موقع "بولد سكاي"، لا يوجد علاج فعال لـ التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، لذلك الوقاية خير من العلاج بالإضافة إلى تجنب الأطعمة والمياه التي قد تكون ملوثة ، فإن غسل اليدين بشكل دقيق ومتكرر هو افضل وقاية للشخص.

أسباب انفلونزا المعدة:

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- الأطعمة والمشروبات الملوثة.

- وضع الاصابع في الفم.

- التعامل مع الحيوانات المصابة.

- عدم شرب سوائل كافية للجسم.