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شركة للسياس.. محلية البرلمان: نستهدف الحد من انتشار البلطجة وفرض الإتاوات

السبت 08/فبراير/2020 - 08:09 م
النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى
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حمزة شعيب
كشف النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، عن مقترحات البرلمان لحل أزمة السياس، قائلا:"قدمنا مقترح بعمل شركة تكون مسئولة عن السايس".

وتابع "السجينى"، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تشريع البرلمان يهدف إلى التقدم والسير للامام لذلك من الأهمية بمكان ان يتم تنظيم عمل السايس لتفادي المشاكل التى يعانى منها المواطنون يوميا.

وأوضح أنه "تقنين أوضاع السايس يأتى بهدف الحد من إنتشار البلطجة وفرض الإتاوات على المواطنين، وتقديم عمل يضمن راحة وسلامة المواطنين".

وكانت قد قدمت لجنة الدفاع والأمن القومى للبرلمان طلب إحاطة من النائبة منى منير، بشأن انتشار أعمال البلطجة من بعض العاملين بوظيفة "السايس".
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