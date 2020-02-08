مسئول الإعلام بالمصريين الأحرار: مكافحة الإدمان واجب وطني

قال ريمون ناجى، مسئول المركز الإعلامي بحزب المصريين الأحرار، إن مكافحة الإدمان واجب وطني على الجميع غرار مواجهة الإرهاب، فلا يجب الإرتكاز على دور الدولة بدون دور مجتمعي للأحزاب والمجتمع المدني.





وأضاف ناجي خلال ندوة مكافحة الإدمان بمقر حزب المصريين الأحرار بالقاهرة، أنه علينا جميعًا التكاتف للحد من ظاهرة الإدمان التي تؤدي بحياة كثيرين وفق الاحصائيات العالمية بلغ المتوفين 200 ألف حالة عالميًا حتي عام 2018.





وأكد أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المختصة لم تدخر جهدا في توفير سبل العلاج للمدمنين وتوفير فرص إنشاء مشروعات بعد التعافي ويكون إنسان منتج وفاعل فى المجتمع، ودورنا جميعًا الحفاظ علي أبناء الوطن من الإنحدار في هاوية الهلاك.





وأوضح أن شعار"صحتك ثروتك" هدف وضعه الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وقال إن ذلك ضمن أولوياتنا منذ 2013 وعملنا عليه في مبادرات متعددة، ولاسيما بأنه بتوجيهات رئيس الحزب استطاعت الهيئة البرلمانية إدراج عددًا من العقاقير المخدره ومنها الفودو ضمن جدول المخدرات بعدما كان مستباح تداوله دون تجريم او حساب.

وأشار إلى أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على العمل السياسي والوصول للسلطة التشريعية أو غيرها، بينما دوره الحقيقي خدمة المجتمع ونشر الوعي والفكر في ربوع الوطن، ولذا اطلق الحزب حملة وعيك يحميها لتكون بارقه أمل وشعاع نور في شتئ المناحي.





وطالب مسئول المركز الإعلامي بالمصريين الأحرار، بتأكيد أهمية التعاون المثمر والفاعل مع صندوق مكافحة الإدمان، ولاسيما من خلال تواجدهم بالفاعليات والاتساق مع الشارع ليكونوا سفراء توعية وتنوير بأهمية الحفاظ على المجتمع من خلال بناء مجتمع قويم وسليم خالي من المخدرات ومعافي من الإدمان.