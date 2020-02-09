المركزي: 113.004 مليار جنيه حجم دائنية البنوك في نوفمبر

ارتفع حجم صافي المديونية والدائنية بين البنوك لـ 113.004 بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 109.7 مليار جنيه في أكتوبر السابق بفارق 3.304 مليار جنيه،ومقارنة بـ119.91 مليار جنيه في سبتمبر 2019 بفارق 6.91 مليار جنيه.





كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي الأصول والخصوم غير المبوبة بلغت 164.3 مليار جنيه في نوفمبر السابق مقابل 146.33 مليار جنيه في أكتوبر 2019 ومقارنة بـ 125.3 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.





بلغت أصول وخصوم البنوك نحو 82.11 مليار جنيه مقابل 73.41 مليار جنيه في أكتوبر 2019 ومقارنة بـ 86.704 مليار جنيه في سبتمبر من نفس العام.





ووصلت الخصوم الأجنبية للبنوك لـ 242.3 مليار جنيه في نوفمبر الماضي مقابل 244 مليار جنيه مقارنة بـ 257.014 مليار جنيه في سبتمبر 2019.