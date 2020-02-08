الدوري المصري.. بازوكا يسجل هدف تقدم الإنتاج الحربي في شباك المقاصة

أحرز محمد بازوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي هدف تقدم فريقه في شباك مصر المقاصة في المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن الأسبوع الـ 17 من بطولة الدوري الممتاز.
وتكمن محمد بازوكا من إحراز هدف تقدم فريقه فيى الدقيقة"33"، من خلال ركلة حرة من أحمد شديد قناوي من خارج منطقة الجزاء وصلت على رأس بازوكا وتمكن من التسجيل بطريقة رائعة في شباك مصر المقاصة .
وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:-
فى حراسة المرمى: أحمد يحيى.
خط الدفاع:علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى،.
فى خط الوسط:محمد عادل، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس، موسى دياوارا، .
خط الهجوم: محمد رجب.
بينما على مقاعد البدلاء"عامر محمد عامر، على فتحى، معاذ الحناوى، باسم مرسي، مصطفى البدرى، مصطفى الجمل، كريم لالا".
ويتواجد فريق مصر المقاصة فى المركز 17 برصيد "13"، نقطة، بينما فريق الإنتاج الحربى يتواجد فى المركز الـ "8"، برصيد "22"، نقطة.