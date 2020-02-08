الدوري المصري.. بازوكا يسجل هدف تقدم الإنتاج الحربي في شباك المقاصة





فى حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع:علاء سلامة، محمود البدرى، محمد بازوكا، أحمد شديد قناوى،.

فى خط الوسط:محمد عادل، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق، مامادو نياس، موسى دياوارا، .

خط الهجوم: محمد رجب.

بينما على مقاعد البدلاء"عامر محمد عامر، على فتحى، معاذ الحناوى، باسم مرسي، مصطفى البدرى، مصطفى الجمل، كريم لالا".









ويتواجد فريق مصر المقاصة فى المركز 17 برصيد "13"، نقطة، بينما فريق الإنتاج الحربى يتواجد فى المركز الـ "8"، برصيد "22"، نقطة.



