بيتك راحتك.. ألوان وديكورات تقلل التوتر والإجهاد النفسي

اصبح التوتر والقلق والاكتئاب مرادفًا في الآونة الأخيرة لأنماط الحياة السريعة والغاضبة ، في حين أن هناك العديد من العلاجات لهذه المشكلة ، هناك أيضًا حل نفسي بديل ، والذي يمكن أن يجلب بعض الراحة للسكان المكبرين للأفراد المجهدين - الألوان. من الواضح أن كل من عقولنا وجسمنا يتفاعلان بشكل مختلف مع رؤية الألوان ، ويمكن أن يكون استخدام الظلال المناسبة للطلاء في الخلفيات المنزلية طريقة رائعة للحفاظ على مستويات التوتر

يجب أن تعلم أن الألوان يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير علينا ، عاطفيا وجسديا ونفسيا. على سبيل المثال ، بعد المرور بيوم صاخب مليء بالمواعيد النهائية القصيرة ، يمكن للمشي في غرفة المعيشة التي ترحب بكم بأكياس الفاصوليا المريحة التي تشبه السحابة وظلال ناعمة من اللون الأزرق المهدئ على الخلفية أن يخفف بالتأكيد من مزاج أي شخص ويبقي التوتر في الخليج .

فيما يلي بعض الأشكال الهادئة التي يمكن للمرء مراعاتها عندما يتعلق الأمر بالحد من التوتر وخلق ردود فعل إيجابية حول المنزل:





اللون الكلاسيكي الذي يرحب به جيل اليوم على نطاق واسع ، اللون الأزرق لديه القدرة على تهدئة الذهن المشغول وتجديد الروح. أحد أفضل أدوات إدارة الإجهاد ، يحتوي هذا اللون على كمية كبيرة من العناصر الرائعة التي يمكن أن تضع أي شخص في النوم تدريجيًا. هذا يجعله أيضًا لونًا مثاليًا لمنطقة المعيشة ، وخاصة لغرف النوم. للاستفادة من تأثيره المهدئ ، يمكن للمرء دائمًا أن يذهب للظلال المناسبة للون الأزرق للعيش في حياة خالية من التوتر.

أخضر

يعتبر التواصل مع الطبيعة الأم عميقًا ، كما أن اللون الأخضر أيضًا جزء من نفس العائلة ويضمن الراحة لجميع الحاضرين من حولها. إنها مشهورة بطبيعتها الهادئة ، يمكنها خفض مستويات القلق عن طريق غرس الانسجام في عقول الناس وتحويلهم مجددًا. لذا ، إذا كنت تخطط لتجربة سحر اللون الأخضر ، قم بطلاء الديكورات المنزلية في منزلك باللون الأخضر الفاتح أو يمكنك أيضًا استخدام اللون الأخضر البيج لإضفاء السعادة لعائلتك.

الوردي

على الرغم من أن اللون الوردي كان يُعتقد بشكل دائم أنه لون أنثوي ، إلا أن هذه العقليات التقليدية تتغير بشكل كبير مع تفضيل الناس بشكل متزايد للديكورات الداخلية في المنزل. بصرف النظر عن الجمال ، يُعرف هذا اللون السحري بالترويج للهدوء وإشعال المشاعر الإيجابية في الغرفة. للمضي قدمًا ، يمكن للمرء تزيين الجدران بظلال ناعمة متربة من اللون الوردي أو اللون الوردي الألفي مع النغمات البيجية ، ويشهدوا كيف يمزج هذا الحق مع البيئة المنزلية.