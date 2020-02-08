AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تجنب تناولها في الليل .. 5 أطعمة تسبب الأرق ومشاكل النوم

السبت 08/فبراير/2020 - 08:27 م
5 أطعمة تسبب الأرق
5 أطعمة تسبب الأرق ومشاكل النوم
Advertisements
رضوى حسام
هناك العديد من الأشخاص اللذين يعانون من مشاكل النوم، والشكوى المستمرة من الأرق، دون معرفة الأسباب، على الرغم انه هناك بعض الأطعمة التي قد تتسبب في الإصابة بـ الأرق، أشار موقع "  health line  " لعدة اطعمة تناولها في الليل يتسبب في الإصابة بـ الأرق، وتشمل : 

 - الشيكولاتة : -
على الرغم ان الشيكولاتة ضمن الأطعمى اللذيذة التي يحبها العديد من الأشخاص، لكن لسوء الحظ  الكافيين الذي تحويه الشيكولاتة سيزودك بالنشاط ويسبب الأرق ومشاكل في النوم بشكل سليم وصحي، لذلك تجنب تناولها في الليل .

- القهوة :-
 تعتبر القهوة ضمن العناصر المنبه القوية التي  تسبب الأرق ليلا، وبها مادة مدرة للبول تجعلك قلق طوال الليل.

-الدهون :-
يفضل عدم تناولها في الليل لأنه يصعب هضمها قبل النوم مباشرة ، وتسبب ثقلا للمعدة.

-الحلويات :-
كل المنتجات السكرية تمد الجسم بالطاقة والنشاط  مما يجعلها تؤرق النوم ، ثم تختزن في شكل دهون بالجسم.

 -البهارات :-
تعتبر البهارات منشط طبيعي، تدفعك أحيانا للنشاط بالمنزل، لذلك يفضل عدم تناولها في الليل للحصول على نوم هادئ

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الشوكولاتة أبرزها.. 4 أطعمة تسبب التسمم للكلاب والقطط

7 أطعمة تربك الجهاز الهضمى .. ابتعد عنها

لن تصدق.. 10 أطعمة يجب تجنبها للتخلص من التهاب الحلق في دقائق

تحذير للحوامل.. تجنبي تناول هذه الأطعمة فورا

6 أطعمة ومشروبات تجنب تناولها قبل النوم.. تعرف عليها

البيتزا أبرزها .. 3 أطعمة توقف عن تناولها في الليل

ترشيحاتنا

العثور على مخلوق غامض بدون عيون وله أسنان ضخمة .. شاهد ملامحه

ملحقش يفرح بعروسته .. كمال كافح على توك توك ليتزوج حبيبته..وماتوا بعد الجواز في الشقة

نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

شاهد.. ضبط 226 كيلو حشيش و 46 كيلو هيروين و بانجو و استروكس

هيونداي توسان hyundai tucson تتراجع 25 ألف جنيه.. سعر ومواصفات.. صور

رانيا يوسف ملكة الجدل | رقصة و3 تصريحات مثيرة: أنا مؤدبة وبناتي ممكن تتلقح بالغلط..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايا أبي راشد ترصد تحضيرات حفل الأوسكار الـ 92

إجرام.. ماذا وجدوا في حملات تنظيف المقابر من السحر بسوهاج ..صور

شاهد .. مراسم دفن كيرك دوجلاس