تجنب تناولها في الليل .. 5 أطعمة تسبب الأرق ومشاكل النوم

هناك العديد من الأشخاص اللذين يعانون من مشاكل النوم ، والشكوى المستمرة من الأرق ، دون معرفة الأسباب، على الرغم انه هناك بعض الأطعمة التي قد تتسبب في الإصابة بـ الأرق ، أشار موقع " health line " لعدة اطعمة تناولها في الليل يتسبب في الإصابة بـ الأرق ، وتشمل :





- الشيكولاتة : -

على الرغم ان الشيكولاتة ضمن الأطعمى اللذيذة التي يحبها العديد من الأشخاص، لكن لسوء الحظ الكافيين الذي تحويه الشيكولاتة سيزودك بالنشاط ويسبب الأرق ومشاكل في النوم بشكل سليم وصحي، لذلك تجنب تناولها في الليل .





- القهوة :-

تعتبر القهوة ضمن العناصر المنبه القوية التي تسبب الأرق ليلا، وبها مادة مدرة للبول تجعلك قلق طوال الليل.





-الدهون :-

يفضل عدم تناولها في الليل لأنه يصعب هضمها قبل النوم مباشرة ، وتسبب ثقلا للمعدة.





-الحلويات :-

كل المنتجات السكرية تمد الجسم بالطاقة والنشاط مما يجعلها تؤرق النوم ، ثم تختزن في شكل دهون بالجسم.





-البهارات :-

تعتبر البهارات منشط طبيعي، تدفعك أحيانا للنشاط بالمنزل، لذلك يفضل عدم تناولها في الليل للحصول على نوم هادئ



