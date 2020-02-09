مصر تفوز بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية ساحقة.. نواب: يؤكد إجماع دول القارة السمراء على أحقيتها بهذا المقعد المميز.. وتقديرا للدور المصرى والقيادة السياسية

برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس الأمن الأفريقي استكمال لتحركات مصر تجاه القارة

نائب: مصر لم تستغل أى مصالح خاصة من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي

برلماني: دول القارة تعلم أحقية مصر بتمثيل إفريقيا فى مجلس السلم والأمن





أكد عدد من أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية ساحقة يؤكد إجماع دول أفريقيا على أحقية مصر بهذا المقعد المميز ، كما أشاروا إلى أن مؤسسات الدولة المصرية قادرة على مد العون لكل الدول الافريقية فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى ، ما يؤكد قدرة الدولة على التواصل مع دول القارة ، كما أوضحوا أن الرئيس السيسى ساهم فى صنع رأى عام شعبى إيجابى فى الدول الأفريقية تجاهه وجعل شعوب أفريقيا تحبه.





قال النائب صلاح عفيفى ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن فوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية ساحقة يؤكد على وجود إجتماع من دول أفريقيا على أحقية مصر بهذا المقعد المميز.

وأشار عفيفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دول أفريقيا تعلم أن مصر هى خير من يمثلهم فى مجلس السلم والأمن الأفريقى.

كما أوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن تحركات الرئيس السيسى الخارجية من خلال دوره الواضح فى أزمة ليبيا والسودان ، يؤكد على إمكانيات مصر الخارجية وأنها قادرة على حشد جميع دول القارة الأفريقية بجانبها.



وقال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان إن فوز مصر بعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقى يعتبر بمثابة استكمال للتحركات المصرية ووضوحا للرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية.





وأشار أبو الخير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى دائما ما يقتحم مشاكل القارة الأفريقية ويتخطى الصعاب، ويسعى دائما لمجابهة الإرهاب بشكل تعاونى مع دول القارة الأفريقية، مؤكدا أن الدولة المصرية قادت حرب عنيفة ضد الإرهاب.





وأوضح وكيل لجنة الشئون الأفريقية أن مؤسسات الدولة المصرية قادرة على مد العون لكل الدول الافريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى ، مما يؤكد قدرة الدولة على التواصل مع دول القارة.





وتابع : فوز مصر بعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقى يؤكد على إيمان الدول الأفريقية بمصر وقيادتها لهذا الملف ، لتحقيق نتائج إيجابية فيه ، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر تحدى كبير للرئيس السيسى الذى يخاطب العالم بمشاكل القارة.



وأشاد النائب حاتم باشات ، عضو لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان بفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية ساحقة، مشيرا إلى أن مصر دولة شريفة تتعامل بشرف ولم تستغل أى مصالح خاصة من خلال رئاستها للإتحاد الأفريقى.

وأشار باشات فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك تقديرا من جانب دول القارة الأفريقية للدور المصرى وقناعتهم بالقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر حققت إنجازات تمثلت فى مصداقيتها مع زعماء وشعوب الدول الأفريقية.

كما أوضح عضو لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان أن الرئيس السيسى ساهم فى صنع رأى عام شعبى إيجابى فى الدول الأفريقية تجاهه وجعل شعوب أفريقيا تحبه، مشيرا إلى أن شعوب القارة السمراء وقياداتها يعلمون جيدا ان مصر دولة قوية ولديها جيش قوى ومخابرات قوية.

